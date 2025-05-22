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Суд в ДНР вынес приговор наемнику из Колумбии

Суд в ДНР заочно приговорил к 13,5 года заключения наемника из Колумбии
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Depositphotos

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 13,5 года колонии строгого режима воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемника из Колумбии. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

В ведомстве уточнили, что приговор вынесли по уголовному делу в отношении Руды Луиса Мигеля Ортиза из Колумбии. Его признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

Суду удалось установить, что в октябре 2023 года Ортиз приехал в Тернопольский районный территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и вступил в состав Интернационального легиона. После этого он прошел военную подготовку и до февраля 2025 года принимал участие в боевых действиях против российских военных.

В прокуратуре уточнили, что Ортиз за указанные действия получил материальное вознаграждение в размере свыше 1,5 млн рублей.

24 апреля суд в ДНР приговорил к девяти годам колонии наемника из Колумбии Мигеля Анхеля Монтильи Карденаса. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд утвердил приговор украинским пилотам по делу о подготовке терактов.

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