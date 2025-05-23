Эксперт: Россия прямо сейчас решает сложнейшую военную задачу

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Tsargrad.tv прокомментировал массовый налет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регионы РФ. Некоторым может показаться, что российская противовоздушная оборона (ПВО) не справляется, но это не так. Прямо сейчас решается сложнейшая военная задача, подчеркнул он.

«Мы только находимся на марше. Только разрабатываем сейчас систему уничтожения. Особенно непроста тактика роевого уничтожения. Это рои, стаи летят. И очень трудно найти быстро такие средства поражения, которые могли бы снимать с неба сразу 100-200, а то и 300 беспилотников», — сказал Баранец.

Он добавил, что это новый вызов перед военно-техническим прогрессом, и Вооруженные силы России им сейчас занимаются.

Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 112 украинских БПЛА в небе над 13 регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

В воздушном пространстве столичного региона и республики Крым уничтожили 24 и 22 беспилотника соответственно. Над территорией Тульской области ликвидировали 18 БПЛА, над Курской областью — 11, над Орловской и Брянской областями — по восемь. Еще шесть дронов были перехвачены в Рязанской области, пять — в Калужской области, по три — в Белгородской и Ивановской областях, два — во Владимирской области. Кроме того, системы ПВО сбили по одному летательному аппарату над Липецкой и Воронежской областями.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки БПЛА ВСУ на Москву и регионы.