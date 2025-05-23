В США опровергли сообщения о сокращении численности контингента в Корее

Пентагон назвал ложными сообщения о снижении численности американского воинского контингента в Южной Корее. Об этом пишет «Рёнхап».

Подчеркивается, что США твердо привержены продолжению работы миссии в стране.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что США рассматривают возможность сокращения военного контингента в Южной Корее. Сейчас там размещены около 28,5 тыс. американских солдат. По данным издания, часть контингента может быть переведена на Гуам — стратегическую базу США в Тихом океане — и другие точки региона.

Как отмечали источники издания, предложение готовится к рассмотрению президентом США Дональдом Трампом в рамках неофициального пересмотра политики Вашингтона в отношении КНДР.

При этом подчеркивалось, что вопрос о сокращении войск в Азии не будет решен до прояснения перспектив военной поддержки Киева.

Ранее КНДР пригрозила США серьезными последствиями из-за совместных военных учений с Южной Кореей.