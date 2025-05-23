Йеменские хуситы заявили об обстреле израильского аэропорта

Al Masirah: хуситы заявили об обстреле аэропорта Бен-Гурион в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Отмечается, что операция была предпринята с применением гиперзвуковой баллистической ракеты.

«Мы провели качественную военную операцию по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо», — говорится в заявлении йеменских хуситов.

До этого сообщалось, что хуситы дважды атаковали ракетами израильский аэропорт Бен-Гурион.

6 мая «Ансар Аллах» пригрозило ответить Израилю и США на удары по подконтрольной ему территории. В заявлении также говорится, что руководство движения расценило атаки Израиля на йеменские порты, а также аэропорт Саны, цементные заводы и электростанции как попытку установить блокаду йеменского народа.

Ранее хуситы в Йемене заявили, что ответят Израилю и США на удары.