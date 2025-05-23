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Военные учения Karelian Sword 25 начались в Финляндии

В Финляндии начались учения с участием 5 тысяч военнослужащих Британии и США
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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

В Финляндии начались военные учения Karelian Sword 25, в которых примут участие пять тысяч военнослужащих. Об этом сообщило РИА Новости.

Маневры под руководством Карельской бригады пройдут на юге страны в Кюменлааксо с 23 мая по 1 июня.

В них будут участвовать военнослужащие из Великобритании и США, а также около 700 единиц техники и подразделение боевых вертолетов британских сухопутных сил.

Ранее на этой неделе в Финляндии начались сухопутные учения Lively Sabre 25 с участием 3,5 тысячи военнослужащих.

До этого верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис высказал мнение, что странам — членам альянса следует возродить проводившиеся во время холодной войны масштабные военные учения Reforger для «сдерживания России». По его словам, это были не просто маневры или штабные учения, а демонстрация текущих военных планов в режиме реального времени.

Ранее Патрушев заявил, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области.

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