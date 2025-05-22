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Российские войска освободили населенный пункт Новая Полтавка в ДНР

Минобороны: группировка войск «Центр» освободила Новую Полтавку в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ходе наступательных действий бойцы российской армии нанесли поражение трем механизированным и штурмовым бригадам ВСУ, а также подразделениям национальной гвардии и двум бригадам территориальной обороны украинской стороны в районе населенных пунктов Ульяновка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Алексеевка, Котляровка, Петровского, Дмитров и Николаевка в ДНР.

«Потери противника составили до 400 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе боевых действий противник потерял семь боевых бронированных машин (ББМ), в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина «MaxxPro» американского производства, а также бронетранспортер «Senator» производства Канады.

До этого российские военнослужащие уничтожили часть подразделения БПЛА 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ на границе с Днепропетровской областью. По данным силовиков, в результате ударов были ликвидированы как минимум десять украинских военнослужащих.

Ранее Собянин сообщил об отражении повторной атаки беспилотников ВСУ.

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