Российский отряд кораблей прибыл во Вьетнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России прибыл во Вьетнам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» прибыл в порт Дананг социалистической Республики Вьетнам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на причале российских военных моряков встретили официальные лица Военно-морских сил (ВМС) Вьетнама и представители посольства России.

В конце апреля атомный подводный крейсер «Красноярск» ТОФ провел плановые учения в Тихом океане, в ходе которых успешно поразил ракетой береговую цель на Камчатке. Субмарина во время маневров совершила скрытный переход в назначенный район Тихого океана, откуда осуществила пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по береговой цели.

Ранее в США заявили о превосходстве российской подлодки «Кондор» над американским флотом.