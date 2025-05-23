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В Тульской области отражают 15-ю атаку БПЛА

Миляев: в Тульской области отразили 15 атак беспилотников и сбили 37 дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

В Тульской области все еще сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения противовоздушной обороны Минобороны России отражают 15-ю атаку беспилотников.

Миляев отметил, что за последние двое суток в регионе было уничтожено 37 дронов.

В четверг средства противовоздушной обороны уничтожили 159 украинских беспилотников над регионами России. В частности, 53 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 54 — над Орловской областью, 13 — над Тульской областью, 6 БПЛА — над Брянской областью. Также средства ПВО работали над Тверской, Рязанской, Калужской и Белгородской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 26 БПЛА противника, которые летели на столицу, в течение ночи и раннего утра. Он уточнил, что на местах падения обломков в данный момент работают оперативные службы.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.

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