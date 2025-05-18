Боец ВСУ сдался в плен и выдал маршруты сослуживцев в ДНР

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским войскам, после чего выдал маршруты передвижения своих сослуживцев в Новоалександровке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Шамиля Раджабо.

«Один из них (сдавшихся в плен бойцов ВСУ — «Газета.Ru») рассказал полностью всю информацию о том, как они заходили в данный населенный пункт, в какое время, каким маршрутом, по сколько групп и когда именно действовали, что позволило нам уже контролировать непосредственно этот участок, по которому у них заходили люди», — сказал командир роты.

Раджабо добавил, что полученные сведения также позволили российским войскам сорвать попытку контратаки ВСУ. В результате, по его словам, украинская армия потеряла почти два десятка военных.

Накануне военных ВСУ Алексей Коваленко, попавший в плен в ДНР, рассказал, что военнослужащих охраны аэродрома, где приземлялись истребители F-16, отправили на фронт. Он отметил, что сначала военнослужащих отправили в одно село, потом перевезли в другое.

Ранее пленный ВСУ заявил, что Запад «кинул» Украину.