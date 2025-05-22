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Военный ВСУ попал в плен, перепутав блиндажи

МО РФ: военный ВСУ попал в плен в курском приграничье, перепутав блиндажи
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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Сорока по ошибке зашел в блиндаж российских военных и попал в плен в приграничье Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Незадолго до плена Сороку отправили на позиции в районе Суджи в Курской области. Группа, в которой был военный, перепутала блиндаж. В итоге их поймали российские бойцы и приказали сотрудничать.

Захваченный в плен военнослужащий рассказал, что повестку ему вручили после вызова полиции из-за конфликта в семье. По словам Сороки, он осознает свою вину за участие в боевых действиях. Но заявляет, что у него отсутствовал выбор, да и дезертировать было бессмысленно, ведь «все равно ловят и возвращают».

Сорока отметил безразличное отношение командования ВСУ к судьбе личного состава. Он рассказал, что бойцов не щадят, отправляют в самые горячие точки.

При этом пленный заявил о гуманном отношении российских военнослужащих к пленным и призвал других украинских военных сложить оружие.

«Ребята, однополчане, всем советую бросить оружие и не воевать. Лучше сдаться в плен, быть живым и здоровым и вернуться к своим родственникам», — подчеркнул Сорока.

До этого пленный украинский военный Назар Стецешин рассказал, что во время обучения инструктор сломал бойцу ВСУ ключицу. По словам солдата, спустя какое-то время его и еще двух военнослужащих отправили на позиции, а до места у озера их вели с помощью дрона.

Ранее боец ВСУ сдался в плен и выдал маршруты сослуживцев в ДНР.

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