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Российский боец рассказал, как на его позицию зашел военный ВСУ за сигаретами

РИА Новости: солдат ВСУ по ошибке зашел за сигаретами к российским штурмовикам
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) случайно зашел за сигаретами к российским военнослужащим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штурмовика 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Мурата Гаджикурбанова.

По словам военного, инцидент произошел ночью в селе Новооленовка. Тогда украинский боец не знал, что населенный пункт уже зачищен.

«И к нам заходит прям без бронежилета, без каски, в этих повязках (опознавательные знаки ВСУ — «Газета.Ru»), с автоматом, спокойный. Он когда увидел, конечно, ошалел, что это мы. Потом мы его взяли в плен, с ним разговаривали, он оказывается думал, там сидят также ихние, и пришел за сигаретами», — сказал Гаджикурбанов.

Штурмовик добавил, что сослуживцы взятого в плен военного ВСУ располагались в 15 метрах от позиции российских военных.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащий ВСУ Владимир Сорока по ошибке зашел в блиндаж российских военных и попал в плен в приграничье Курской области. По словам украинского бойца, он осознает свою вину за участие в боевых действиях.

Ранее боец ВСУ сдался в плен и выдал маршруты сослуживцев в ДНР.

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