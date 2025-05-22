Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотников, летевших на Москву

Собянин: еще четыре БПЛА сбиты на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны Минобороны сбили еще четыре вражеских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Этим утром мэр Москвы сообщил об уничтожении 26 дронов противника, которые летели на столицу, в течение ночи и раннего утра. Он уточнил, что на местах падения обломков в данный момент работают оперативные службы.

Из-за плана «Ковер», объявленного из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ, в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово 22 мая застряли сотни пассажиров.

В Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщали, что свыше 160 рейсов задерживаются в трех аэропортах Москвы.

По состоянию на 11:00 по московскому времени в Домодедово задержан 71 рейс,в Шереметьево – 72 рейса, а во Внуково – 19 рейсов. В случае нарушения прав граждане могут обратиться к сотрудникам ведомства по официальному номеру телефона и сообщить о проблеме.

Ранее появилось видео с ликвидацией беспилотника ВСУ в Подмосковье.