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В Минобороны рассказали о работе по разминированию Херсонской области

Минобороны: саперы «Днепра» разминировали районы в Херсонской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Инженерно-саперные подразделения 18-й общевойсковой армии группировки российских войск «Днепр» выполнили задачу по разминированию районов Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Отдельные районы, очищенные от мин саперами «Днепра», подверглись минированию украинскими националистами при помощи гексакоптера «Баба-Яга», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что в рамках работ по разминированию военные ищут и обезвреживают взрывоопасные предметы и неразорвавшиеся боеприпасы. Если находку невозможно безопасно извлечь, то саперы уничтожают ее на месте, отметили в ведомстве.

13 апреля пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Голую Пристань, в результате чего ранения получили трое горожан, еще двоих не удалось спасти. По его словам, пострадавшие были доставлены в Скадовскую центральную районную больницу.

Ранее в Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина.

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