Военный эксперт назвал ключевую задачу нового главкома Сухопутных войск РФ

Новый главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ Андрей Мордвичев проявил себя как талантливый командир, поэтому его назначение на данную должность логично. Главной его задачей станут успехи в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он напомнил, что Мордвичев проявил себя в боях за Мариуполь и другие ключевые города в Донецкой народной республике.

«Переговоры с Украиной продвигаются нелегко. Поэтому мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий, в том числе к активному продолжению спецоперации. Тогда ключевым окажется не только окончательное освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, но и возможное дальнейшее продвижение войск», — сказал Кнутов.

Он добавил, что если дипломаты смогут прийти к мирному соглашению, то задачей Мордвичева станет поддержание войск в боевой готовности.

Мордвичев сменил на посту Олега Салюкова. 15 мая президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности и назначил заместителем секретаря Совета безопасности России.

Мордвичев родился в 1976 году в Павлодаре (Казахстан), окончил Новосибирское военное училище. Герой России, награжден рядом орденов и медалей, среди которых ордена Александра Невского, Жукова, Мужества, «За военные заслуги». Также награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Суворова.

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