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Военный эксперт назвал ключевую задачу нового главкома Сухопутных войск РФ

Военэксперт Кнутов: основной задачей Мордвичева станет продвижение в зоне СВО
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Дмитрий Харичков/РИА Новости

Новый главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ Андрей Мордвичев проявил себя как талантливый командир, поэтому его назначение на данную должность логично. Главной его задачей станут успехи в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он напомнил, что Мордвичев проявил себя в боях за Мариуполь и другие ключевые города в Донецкой народной республике.

«Переговоры с Украиной продвигаются нелегко. Поэтому мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий, в том числе к активному продолжению спецоперации. Тогда ключевым окажется не только окончательное освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, но и возможное дальнейшее продвижение войск», — сказал Кнутов.

Он добавил, что если дипломаты смогут прийти к мирному соглашению, то задачей Мордвичева станет поддержание войск в боевой готовности.

Мордвичев сменил на посту Олега Салюкова. 15 мая президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности и назначил заместителем секретаря Совета безопасности России.

Мордвичев родился в 1976 году в Павлодаре (Казахстан), окончил Новосибирское военное училище. Герой России, награжден рядом орденов и медалей, среди которых ордена Александра Невского, Жукова, Мужества, «За военные заслуги». Также награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Суворова.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что генерал Солодчук возглавил ЦВО.

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