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В Минобороны раскрыли число беспилотников, сбитых за время массированного налета

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 485 дронов за время массированного налета
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Efrem Lukatsky/AP

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 485 украинских беспилотников в ходе отражения массированного налета вне зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, в период с 20:00 мск 20 мая до 8:00 мск 22 мая над Белгородской областью было сбито 26 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще 135 беспилотников уничтожили над территорией Орловской области, а над Брянской — 59.

Кроме того, по данным министерства, над Курской областью сбили 121 дрон, еще 15 — над Рязанской. Над Смоленской областью, Крымом и акваторией Черного моря в этом период уничтожили по три беспилотника. Над территорией Липецкой области сбили четыре аппарата, над Воронежской — 7, над Ростовской — 2.

Также из сводки следует, что 13 украинских беспилотников уничтожили над территорией Калужской области, еще 20 — над Тульской. Над Московской областью средства ПВО сбили 63 дрона, а над Владимирской — шесть.

Утром 22 мая министерство обороны России сообщило, что за минувшую ночь над территорией Российской Федерации было сбито 105 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА, 35 дронов, было перехвачено над Московским регионом. 14, 12 и 11 беспилотников были уничтожены над Орловской, Курской и Белгородской областями соответственно.

Ранее беспилотник врезался в крышу многоэтажного дома в российском городе.

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