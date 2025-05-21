В Кремле прокомментировали планы США создать «Золотой купол»

Песков: системы ПРО могут создать все страны, имеющие потенциал

Все государства, у которых есть потенциал для разработки систем противоракетной обороны (ПРО), делают это. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы США создать на своей территории систему ПРО «Золотой купол».

По словам Пескова, если США полагают, что существует ракетная опасность, то они могут разработать систему противоракетной обороны. Представитель Кремля подчеркнул, что так поступают «все страны, которые имеют для этого потенциал».

В январе текущего года президент США подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Позже инициативу официально переименовали в «Золотой купол».

Из документа следует, что проект включает в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве. В том числе указ требует, чтобы Минобороны США предоставило «планы разработки и развертывания многочисленных перехватчиков космического базирования, <...> ускорения развертывания в космосе систем отслеживания запусков баллистических ракет и гиперзвукового оружия». Пентагон обязан выполнить поручение до завершения подготовки государственного бюджета на 2026 финансовый год.

Ранее Трамп сообщил о желании Канады присоединиться к американскому проекту ПРО.