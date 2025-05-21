На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали планы США создать «Золотой купол»

Песков: системы ПРО могут создать все страны, имеющие потенциал
close
MGIMO360 TV/YouTube

Все государства, у которых есть потенциал для разработки систем противоракетной обороны (ПРО), делают это. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы США создать на своей территории систему ПРО «Золотой купол».

По словам Пескова, если США полагают, что существует ракетная опасность, то они могут разработать систему противоракетной обороны. Представитель Кремля подчеркнул, что так поступают «все страны, которые имеют для этого потенциал».

В январе текущего года президент США подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Позже инициативу официально переименовали в «Золотой купол».

Из документа следует, что проект включает в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве. В том числе указ требует, чтобы Минобороны США предоставило «планы разработки и развертывания многочисленных перехватчиков космического базирования, <...> ускорения развертывания в космосе систем отслеживания запусков баллистических ракет и гиперзвукового оружия». Пентагон обязан выполнить поручение до завершения подготовки государственного бюджета на 2026 финансовый год.

Ранее Трамп сообщил о желании Канады присоединиться к американскому проекту ПРО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами