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На Украине мужчины массово выстроились в очереди к военкоматам

«Страна.ua»: в Одессе украинцы выстроились в очереди к военкоматам
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odessa_infonews/Telegram

Большая очередь из мужчин образовалась возле территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Очередь в военкомате Одессы. Местные паблики пишут, что она связана с оформлением отсрочки», — говорится в публикации.

По данным «Инсайдер.ua», такая же ситуация наблюдается по всей Украине. По информации украинских СМИ, все ограниченно пригодные на Украине должны пройти повторную военно-лечебную комиссию.

17 мая сообщалось, что на Украине полиция будет задерживать и доставлять в ТЦК военнообязанных граждан, которые были признаны ограниченно годными к воинской службе, но утратили такой статус. В украинском минобороны сообщили, что доставленные в ТЦК граждане будут подлежать привлечению к административной ответственности и одновременно будут направляться для прохождения медицинского осмотра.

10 мая руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в Вооруженные силы Украины от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов заявил, что его государство полностью провалило процесс мобилизации.

Ранее на Украине женщина «‎отбила» своего мужа у сотрудников ТЦК и попала на видео.

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