Дочь участника СВО передала мошенникам выплаты отца за ранение

В Липецке 18-летняя школьница повелась на уловки мошенников и передала им сбережения семьи — более трех миллионов рублей, включая выплату, которую ее отец получил за ранение. Правоохранители задержали 20-летнего местного жителя, который участвовал в схеме аферистов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В апреле 2025 года девушке позвонили неизвестные и предупредили ее о заказном письме, которое ожидало ее на почте. Собеседники убедили старшеклассницу назвать код из СМС-сообщения, который якобы требовался для записи в электронную очередь для получения письма.

В ходе общения злоумышленники стали выведывать у девушки информацию о благосостоянии родителей. Школьница проговорилась, что ее отец — участник СВО и недавно получил выплату за ранение. Также она упомянула, что деньги хранятся дома. Узнав об этом, мошенники запугали юную собеседницу, что средства нужно срочно «задекларировать», чтобы уберечь родителя от уголовной ответственности.

Далее девушка следовала указаниям аферистов, в назначенное время встретилась с курьером и передала ему сбережения. Через несколько дней школьница рассказала обо всем матери, и та обратилась к правоохранителям.

Полицейским удалось вычислить курьера и задержать его. Как рассказал задержанный юноша, после передачи денег школьницей он поехал на такси в Москву, где передал деньги неизвестным. За свою «работу» он получил 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

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