На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь участника СВО передала мошенникам выплаты отца за ранение

В Липецке дочь участника СВО передала мошенникам выплаты отца за ранение

В Липецке 18-летняя школьница повелась на уловки мошенников и передала им сбережения семьи — более трех миллионов рублей, включая выплату, которую ее отец получил за ранение. Правоохранители задержали 20-летнего местного жителя, который участвовал в схеме аферистов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В апреле 2025 года девушке позвонили неизвестные и предупредили ее о заказном письме, которое ожидало ее на почте. Собеседники убедили старшеклассницу назвать код из СМС-сообщения, который якобы требовался для записи в электронную очередь для получения письма.

В ходе общения злоумышленники стали выведывать у девушки информацию о благосостоянии родителей. Школьница проговорилась, что ее отец — участник СВО и недавно получил выплату за ранение. Также она упомянула, что деньги хранятся дома. Узнав об этом, мошенники запугали юную собеседницу, что средства нужно срочно «задекларировать», чтобы уберечь родителя от уголовной ответственности.

Далее девушка следовала указаниям аферистов, в назначенное время встретилась с курьером и передала ему сбережения. Через несколько дней школьница рассказала обо всем матери, и та обратилась к правоохранителям.

Полицейским удалось вычислить курьера и задержать его. Как рассказал задержанный юноша, после передачи денег школьницей он поехал на такси в Москву, где передал деньги неизвестным. За свою «работу» он получил 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее в Волгограде чиновники незаконно отказали в пенсии матери участника СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами