В Тульской области отразили десятую волну воздушной атаки

Массированный налет украинских дронов на Тульскую область продолжается, силы противовоздушной обороны отражают десятую волну воздушной атаки. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки», — написал он.

Один дрон влетел в крышу многоквартирного дома в Туле. При падении обломков БПЛА также есть повреждения в жилых и нежилых зданиях, рассказал губернатор. Информация уточняется.

Он рекомендовал жителям региона оставаться дома, не подходить к окнам и найти место без окон. Например, спрятаться в ванной комнате. Если при атаке дронов вы оказались на улице, нужно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Запрещено делиться кадрами прилетов, так как по ним могут скорректировать следующую атаку, предупредил глава региона.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атаку украинских беспилотников отразили в городе Каменске-Шахтинском.

Ранее генерал объяснил причины атак БПЛА на Москву.