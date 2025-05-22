В Белгородской области уничтожили латиноамериканских наемников

На территории Белгородской области уничтожили группу наемников из Латинской Америки. Об этом сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.

В группу входили четверо колумбийцев и бразилец. Личность гражданина Бразилии была установлена. Им оказался житель муниципалитета Ипожука в штате Пернамбуку Габриэл Феррейра Силва.

По данным канала, бразилец был инструктором по стрельбе и поэтому считал, что обладает особыми умениями и навыками. Отмечается, что бразильские вербовщики и пропагандисты любят изображать войну на Украине как большую игровую площадку.

Феррейра Силва и колумбийцы воевали в составе 47-й бригады Вооруженных сил Украины и были 18 мая уничтожены в Белгородской области российскими бойцами группировки «Север». Их тела до сих пор не обнаружены.

21 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что наибольшее число наемников, воюющих на стороне Украины, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду.

Ранее на Украине разрешили центрам рекрутинга вербовать наемников в ВСУ из-за рубежа.