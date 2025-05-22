Над Черным морем пропала связь с разведчиком БПЛА RQ-4D США

Над Черным морем пропала связь с американским БПЛА-разведчиком

Американский высотный дрон-разведчик RQ-4D Phoenix передал сигнал о потери связи над Черным морем. Об этом сообщается на странице сообщества «Военная хроника» во «ВКонтакте».

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с регистрацией Североатлантического альянса подал сигнал 7600 (потеря радиосвязи) еще до прибытия в зону дежурства.

По данным FlightRadar24, дрон вернулся на базу в Италии.

17 мая сообщалось, что стратегический разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk замечен над Черным морем.

Прошлым летом глава российского Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации США над Черным морем. В ведомстве тогда зафиксировали возросшую интенсивность полетов стратегических БПЛА США над его акваторией. Дроны вели разведку и давали целеуказания высокоточному западному оружию для нанесения ударов по российским объектам.

Ранее самолет ВВС США заметили над Черным морем перед атакой ВСУ на «Турецкий поток».