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Дрон-разведчик США замечен над Черным морем

Flightradar: беспилотник США RQ-4B Global Hawk заметили над Черным морем
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Global Look Press

Стратегический разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk замечен над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По его информации, БПЛА отправился с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Затем он пролетел у румынского побережья. К Крыму дрон не приближается.

Прошлым летом глава российского Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации США над Черным морем. В ведомстве тогда зафиксировали возросшую интенсивность полетов стратегических БПЛА США над его акваторией. Дроны вели разведку и давали целеуказания высокоточному западному оружию для нанесения ударов по российским объектам. Например, БПЛА США RQ-4B Global Hawk кружил в акватории 23 июня 2024 года — в день атаки ВСУ на Крым. Военкор Алексей Живов утверждал, что именно этот дрон наводил ракеты ATACMS на Севастополь.

Ранее самолет ВВС США заметили над Черным морем перед атакой ВСУ на «Турецкий поток».

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