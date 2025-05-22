На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники атаковали Орловскую область

Mash: БПЛА атаковали Малоархангельск, Мценск и Кромской район Орловской области
close
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Украинские беспилотники атаковали два города и один район в Орловской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«О звуках дронов сообщают жители Малоархангельска, Мценска и Кромского района», — пишет канал, отмечая, что в разных районах региона очевидцы слышали не менее четырех взрывов.

По словам местных жителей, беспилотники пролетали низко прямо над крышами домов.

Ранее звуки взрывов были слышны в небе над городом Новомосковском в Тульской области. По предварительной информации, средства ПВО отражают атаку украинских беспилотников, писал Telegram-канал SHOT.

По информации Минобороны России, средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:50 мск сбили и перехватили 77 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов — 42 — было уничтожено в Курской области. Над территорией Орловской области в этот промежуток времени сбили восемь БПЛА.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами