Беспилотники атаковали Орловскую область

Украинские беспилотники атаковали два города и один район в Орловской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«О звуках дронов сообщают жители Малоархангельска, Мценска и Кромского района», — пишет канал, отмечая, что в разных районах региона очевидцы слышали не менее четырех взрывов.

По словам местных жителей, беспилотники пролетали низко прямо над крышами домов.

Ранее звуки взрывов были слышны в небе над городом Новомосковском в Тульской области. По предварительной информации, средства ПВО отражают атаку украинских беспилотников, писал Telegram-канал SHOT.

По информации Минобороны России, средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:50 мск сбили и перехватили 77 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов — 42 — было уничтожено в Курской области. Над территорией Орловской области в этот промежуток времени сбили восемь БПЛА.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.