В США рассказали о крупнейшем в истории авиаударе с авианосца

В ВМС США заявили о крупнейшем в истории авиаударе с авианосца по ИГИЛ в Сомали

Истребители ВМС США нанесли крупнейший за всю историю авиаудар с авианосца, сбросив на позиции террористов более 56 тыс. кг боеприпасов. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника военно-морских операций ВМС США Джеймс Килби, передает издание Business Insider.

«Авианосец ВМС США Harry Truman и его ударная группа нанесли крупнейший в истории авиаудар — 125 000 фунтов — с одного авианосца по Сомали», — цитирует портал адмирала Килби.

Представитель министерства обороны пояснил изданию, что операция — единичный бомбардировочный заход с участием около 16 самолетов F/A-18 Super Hornet — была проведена 1 февраля в Красном море.

Командование ВС США в Африке сообщало, что авиаудары были направлены на высшее руководство ИГИЛ (организация запрещена в России) в ряде пещерных комплексов.

В мае истребитель военно-морских сил США, находившийся на борту авианосца Harry Truman, упал в Красное море.

Ранее хуситы заявили о первой атаке по авианосцу США Carl Vinson.