Украинские БПЛА атаковали Рязанскую область

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Рязанскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, в 21:30 мск в небе прозвучали семь громких взрывов. В Московском районе и районе Дашки были слышны звуки двигателей дронов.

21 мая сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны за три часа ликвидировали над регионами страны 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что все дроны были сбиты в период с 15:00 до 18:00 мск.

В 18:11 мск Собянин сообщил об отражении атаки семи беспилотников ВСУ.

Незадолго до этого мэр российской столицы сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.