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«Не учатся на своих ошибках»: эксперт об ударе «Искандером» по лагерю ВСУ

Военэксперт Онуфриенко: удар по базе ВСУ говорит о плохой подготовке противника
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Виталий Невар/РИА Новости

Удар Вооруженных сил России по украинскому лагерю в Сумской области свидетельствует о низком уровне управления и принятия решений противником. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Украинские власти руководствуются исключительно политической сиюминутной составляющей: для них важнее удержаться в кресле, нежели сохранить жизни своих военных», — отметил эксперт.

Он добавил, что поражение лагеря ВСУ в Сумской области стало результатом, в первую очередь, работы технической разведки России.

Накануне Минобороны РФ сообщило об ударе «Искандером» по лагерю подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ в Сумской области, в результате которого, по данным ведомства, были уничтожены до 70 военных, склад боеприпасов и техника.

Позднее на Украине признали удар ВС России по полигону, однако в нацгвардии заявили, что не выжили шесть военных и десять получили ранения. В ведомстве также указали на нарушение ранее разработанных алгоритмов по защите бойцов от российских ударов.

Ранее в Британии удивились «необычайной скорости» производства ракет в России.

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