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Картаполов уличил США в желании воссоздать «Звездные войны»

Картаполов указал на попытки США оправдать воссоздание «Звездных войн» Рейгана
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Утверждения США о якобы наличии оружия России в космосе — попытка американцев обосновать возрождение рейгановских «Звездных войн» и новую стратегическую оборонную инициативу. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Всегда можно что-нибудь придумать для того, чтобы обосновать собственные действия. Вот они решили возродить «звездные войны» и стратегическую инициативу времен [президента США Рональда] Рейгана», — заявил он.

Картаполов добавил, что подобную систему «не так просто возродить», поскольку нужно обоснование для этого. Именно заявление о якобы российском кинетическом оружии в космосе и может стать им, указал парламентарий.

Незадолго до этого командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил в Сенате Конгресса США, что военнослужащие США наблюдали за российским кинетическим оружием в космосе. По словам военного, оно было замечено на орбите планеты.

В апреле издание Forbes писало, что Россия разрабатывает современный арсенал оружия, который позволит одержать победу в тотальной космической войне с Западом и несет угрозу спутникам Starlink.

Стратегическая оборонная инициатива, также известная как «Звездные войны» — объявленная Рейганом 23 марта 1983 года долгосрочная программа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основной целью СОИ предполагались завоевание господства в космосе, создание противоракетного «щита» США для надежного прикрытия своей территории.

Для американского общества нарисованные Рейганом в своей речи картины выглядели совершенно фантастическими, и проект получил прозвище «Звездные войны», в честь вышедшей незадолго до этого на экраны киноэпопеи Джорджа Лукаса.

Ранее генсек НАТО заявил, что РФ может применить ядерное оружие в космосе.

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