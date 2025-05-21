Боец с позывным «Туча» двое суток провел в блиндаже с телами военных ВСУ

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Туча» двое суток провел в блиндаже с бездыханными телами украинских военных. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Уточняется, что российский боец оказался в одном блиндаже с телами противников после боевого столкновения. На каком именно участке фронта это произошло, не сообщается. Однако известно, что на тот момент «Туча» был штурмовиком и участвовал в боях в Клещеевке в Донецкой народной республике (ДНР).

Сейчас военный служит в спецназе «Ахмат».

До этого сообщалось о штурмовике из Махачкалы с позывным «Казбек», который почти месяц прятался от французских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) под танком, подбитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Группа военного, состоящая из 30 штурмовиков, в апреле зашла на позиции у села Тихое в Харьковской области и попала под огонь. Выжить удалось только «Казбеку».

Военный почти месяц провел без еды и пил дождевую воду. Спустя 29 дней он вышел в надежде получить помощь. Его подобрал житель села и вывел с позиции. Штурмовика поместили в госпиталь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее бойцы ВС России по лестницам преодолели танковый ров в ДНР.