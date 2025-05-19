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Штурмовик из Махачкалы почти месяц прятался от французских наемников под танком

Mash: российский боец 29 дней прятался от наемников ВСУ под подбитым танком
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Станислав Красильников/РИА Новости

Штурмовик Рамазан Закарьяев из Махачкалы с позывным «Казбек» почти месяц прятался от наемников из Франции под подбитым танком в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, группа военного, состоящая из 30 штурмовиков, в апреле зашла на позиции у села Тихое в Харьковской области и попала под огонь. Выжить удалось только «Казбеку».

Военному приходилось добывать себе воду, собирая в бутылку дождь. От французских наемников ВСУ «Казбек» прятался под танком.

Спустя 29 дней он вышел в надежде получить помощь. Его подобрал житель села, оказал первую помощь и вывел с позиции. Штурмовика поместили в госпиталь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

До этого стало известно о другом военном из Дагестана, который 21 день провел в блиндаже в зоне СВО и выжил.

В феврале прошлого года он попал под обстрел беспилотника ВСУ и получил ранение. Но товарищам не удалось его эвакуировать с поля боя. В результате солдату пришлось провести в блиндаже 21 день без воды и с минимальным количеством еды: он был вынужден топить снег и есть не более четырех ложек тушенки или сухого пюре в день. За это время военный потерял до 17 кг.

Спустя три недели до раненого смогли добраться связист и пулеметчик. Они по очереди несли его на позиции ВС РФ, которые располагались в 3 км от укрытия.

Ранее российские солдаты 28 дней провели в окружении ВСУ в ДНР.

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