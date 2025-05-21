Совфед одобрил законопроект о порядке выплаты пенсий военным

Совет Федерации одобрил законопроект, в рамках которого военные пенсионеры и бывшие силовики смогут самостоятельно определять банк для получения пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

«Пенсионеры силовых структур и члены их семей смогут самостоятельно определять банк на территории России, в который им будут зачисляться пенсионные средства. В настоящее время такую возможность имеют пенсионеры из числа гражданских лиц», — сказал член комитета Совфеда по обороне и безопасности Крым Казаноков.

Сенатор добавил, что данная инициатива направлена на улучшение качества обслуживания россиян.

В феврале Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%. В пояснительной записке к документу говорилось, что главной целью нововведений является совершенствование пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан.

Ранее в Госдуме назвали средний размер военной пенсии после индексации.