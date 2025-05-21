В Кремле рассказали, как ответит Россия на возможную морскую блокаду Запада

Песков: РФ будет защищать свое судоходство всеми доступными средствами

Россия будет защищать свое судоходство всеми доступными средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Доступна достаточно широкая палитра средств. И, разумеется, в рамках международного законодательства. Но, как показали последние события, связанные с пиратским нападением на один из танкеров, собственно РФ показала, что она способна реагировать достаточно жестко», — сказал представитель Кремля.

В апреле помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия ответит Западу на санкционные планы Британии и стран Евросоюза, которые напоминают морскую блокаду. По его словам, эти меры будут включать в себя «адекватный и соразмерный отпор».

16 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Западные военные пытались брать судно на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет.

Ранее Захарова заявила, что РФ готова ответить на провокации НАТО в Балтийском море.