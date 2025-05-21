На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, как ответит Россия на возможную морскую блокаду Запада

Песков: РФ будет защищать свое судоходство всеми доступными средствами
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия будет защищать свое судоходство всеми доступными средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Доступна достаточно широкая палитра средств. И, разумеется, в рамках международного законодательства. Но, как показали последние события, связанные с пиратским нападением на один из танкеров, собственно РФ показала, что она способна реагировать достаточно жестко», — сказал представитель Кремля.

В апреле помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия ответит Западу на санкционные планы Британии и стран Евросоюза, которые напоминают морскую блокаду. По его словам, эти меры будут включать в себя «адекватный и соразмерный отпор».

16 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Западные военные пытались брать судно на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет.

Ранее Захарова заявила, что РФ готова ответить на провокации НАТО в Балтийском море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами