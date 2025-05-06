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В конгрессе США назвали сумму для создания космических систем ПРО

Управление конгресса: США понадобится до $542 млрд на космические системы ПРО
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Capt. Adan Cazarez/U.S. Army

Соединенным Штатам Америки может понадобиться до $542 млрд в течение двух десятилетий на разработку и запуск системы противоракетной обороны (ПРО), располагающейся в том числе и в космосе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюджетное управление конгресса.

Самая дешевая система ПРО обойдется в $161 млрд, а наиболее дорогая может достигнуть $542 млрд, отметило агентство.

Бюджетное управление уточнило, что приводит суммы после переоценки в связи со снижением стоимости запусков подобных систем.

2 мая сообщалось, что бюджет Пентагона предлагается увеличить на 13%, чтобы достичь целей «сдерживания через силу». Средства будут направлены на «первый взнос на разработку и развертывание» системы ПРО «Золотой купол», поддержку доминирования США в космосе, финансирование F-47, защиту страны от вторжения на границе, модернизацию системы ядерного сдерживания, повышение на 3,8% денежного довольствия военных.

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы ПРО «Железный купол». Позже инициатива была официально переименована в «Золотой купол». Из соответствующего документа следует, что она будет включать в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве.

Ранее в США признали неуязвимость российского ракетного комплекса для средств ПВО.

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