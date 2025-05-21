ВСУ ударили по Каменке-Днепровской в Запорожской области

ВСУ нанесли не менее 10 артиллерийских ударов по Каменке-Днепровской

Украинские войска нанесли не менее десяти ударов при помощи артиллерии по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

По данным местных властей, ВСУ открыли беспорядочный артиллерийский огонь по населенному пункту примерно в шесть утра. Удары наносились со стороны подконтрольного Киеву Никополя.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Утром 21 мая губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что в регионе несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов получили повреждения при атаке дронов.

До этого украинская армия нанесла удар по жилому дому в Алешках Херсонской области. В результате обстрела ранение получил 89-летний мужчина.

Ранее на Украине произошел скандал из-за удара российского «Искандера».