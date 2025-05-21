В Орловской области поврежден завод полупроводниковых приборов из-за атаки дронов

В Орловской области в результате атаки БПЛА в городе Болхове получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, сейчас на местах происшествия ведут работы по устранению последствий атаки. В инциденте никто не пострадал.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. 41 БПЛА уничтожен над Брянской областью, 37 дронов ликвидированы над Орловской областью, 31 — над Курской областью.

Шесть дронов уничтожили над Москвой и Московской областью, пять — над Владимирской областью, три — над Рязанской областью и по одному — над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей, а также над акваторией Черного моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.