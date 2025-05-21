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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал тепловоз

Baza: беспилотник атаковал тепловоз в Белгородской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал тепловоз в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел на станции «Валуйки-сортировочная» утром 19 мая. Журналисты канала отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, однако ударная волна выбила окна. Кроме того, были повреждены двери и прожекторы.

«На месте собрали фрагменты полимерной пленки и материала», — говорится в сообщении.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. 41 БПЛА уничтожен над Брянской областью, 37 дронов ликвидированы над Орловской областью, 31 — над Курской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ охотятся за машинами сотрудников российской администрации.

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Атаки БПЛА на Россию
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