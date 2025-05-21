На Украине назвали возможную цель атаки ВСУ на Орловскую область

Возможной целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область мог стать завод полупроводниковых приборов в городе Болхов. Об этом сообщил украинский телеканал «24 канал».

По данным журналистов, в результате удара беспилотников на территории завода произошел пожар.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Несколькими часами ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате атаки беспилотников в городе Болхове получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов. По его словам, на местах происшествия велись работы по устранению последствий удара. В инциденте никто не пострадал.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. По данным ведомства, 41 БПЛА уничтожен над Брянской областью, 37 дронов ликвидированы над Орловской областью, 31 — над Курской областью.

Шесть дронов уничтожили над Москвой и Московской областью, пять — над Владимирской областью, три — над Рязанской областью и по одному — над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей, а также над акваторией Черного моря.

Ранее российские бойцы применили в ДНР специальные антидроновые костюмы.