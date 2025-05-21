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В подполье заявили об ударе по транспортным узлам ВСУ в Полтавской области

Лебедев: в Полтавской области поражены транспортные узлы ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Полтавской области были поражены транспортные узлы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Полтавская область <…> удары по Полтавскому району <…> Поражены транспортные узлы, используемые для переброски войск и техники», — сказал подпольщик.

Лебедев добавил, что накануне вечером и в ночь на 21 мая в районе Харькова была слышна серия ударов. По его словам, в результате произошедшего была подавлена работа системы противовоздушной обороны (ПВО), а также поражены военные склады и узлы связи.

19 мая Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили два склада боеприпасов и пункт заправки техники в поселке Кушугум в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья. По его данным, там хранилось более 1 тысячи литров топлива.

16 мая координатор николаевского пророссийского подполья заявил, что по селу Щербаки в подконтрольной Украине части Запорожской области, где украинские военнослужащие устроили штаб, нанесли удар. В результате были ликвидированы три офицера ВСУ, отметил Лебедев.

Ранее подполье сообщило об ударе по цеху в Харькове, где ВСУ собирают дроны.

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