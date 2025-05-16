Лебедев: Удар нанесен по штабу ВСУ в Запорожской области, ликвидированы три офицера

По селу Щербаки в подконтрольной Украине части Запорожской области, где украинские военнослужащие устроили штаб, нанесен удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, были ликвидированы три офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Повреждено здание, в котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали штаб. Количество раненых неизвестно», — сказал собеседник агентства.

Лебедев добавил, что в центре населенного пункта Малая Токмачка, по его информации, также был поражен штаб ВСУ.

Также Лебедев сообщил, что удар по промышленной зоне был нанесен в селе Темировка на территории Запорожской области, подконтрольной украинским войскам. Он отметил, что в результате удара оказался уничтожен склад с беспилотниками и техника ВСУ.

До этого российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по военным объектам на Украине, включая цех сборки самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана».

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