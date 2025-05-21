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Стало известно число мирных жителей на линии фронта в Купянском районе Харьковской области

Ганчев: на линии фронта в Купянском районе находятся около 500 мирных жителей
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В находящихся непосредственно на линии фронта населенных пунктах Купянского района Харьковской области сейчас проживают около 500 мирных жителей. Об этом РИА Новости рассказал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он подчеркнул, что произвести полный подсчет проживающего там гражданского населения в настоящее время не представляется возможным. В этих населенных пунктах постоянно идут боевые действия. По сведениям российских военных, там находятся примерно 500 человек.

Ганчев отметил, что украинские власти неоднократно проводили принудительные эвакуации из расположенных в прифронтовой зоне населенных пунктов, поэтому численность населения в них может оказаться меньше ожидаемого.

Глава администрации подчеркнул, что российские военные вывезут из освобожденных населенных пунктов желающих их покинуть граждан.

21 мая Ганчев заявил, что украинские дроны ведут охоту за автомобилями сотрудников российской администрации, которые доставляют гуманитарную помощь в подконтрольные РФ районы Харьковской области.

Ранее украинские власти оставили десять харьковских сел без еды.

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