ФСБ задержала жительницу ДНР, обвиняемую в госизмене

«Известия»: в ДНР финансировавшую ВСУ женщину обвинили в госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жительницу ДНР, обвиняемую в финансировании ВСУ. Об этом пишут «Известия».

Как сообщили в ведомстве, женщина неоднократно переводила деньги на банковские карты, используемые для финансирования ВСУ.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»)», — говорится в сообщении.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а в некоторых случаях — пожизненное лишение свободы в качестве наказания.

До этого РИА Новости сообщало, что сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области по подозрению в государственной измене.

Следствие считает, что мужчина действовал в интересах украинских спецслужб и планировал участвовать в боевых действиях против российских военнослужащих. Мужчина также готовил диверсию на участке Транссибирской магистрали, добавили в ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ сообщили о задержании волгоградца по подозрению в государственной измене.