ФСБ задержала жительницу ДНР, обвиняемую в госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жительницу ДНР, обвиняемую в финансировании ВСУ. Об этом пишут «Известия».
Как сообщили в ведомстве, женщина неоднократно переводила деньги на банковские карты, используемые для финансирования ВСУ.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»)», — говорится в сообщении.
Статья предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а в некоторых случаях — пожизненное лишение свободы в качестве наказания.
До этого РИА Новости сообщало, что сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области по подозрению в государственной измене.
Следствие считает, что мужчина действовал в интересах украинских спецслужб и планировал участвовать в боевых действиях против российских военнослужащих. Мужчина также готовил диверсию на участке Транссибирской магистрали, добавили в ФСБ.
Ранее сотрудники ФСБ сообщили о задержании волгоградца по подозрению в государственной измене.