На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ задержала жительницу ДНР, обвиняемую в госизмене

«Известия»: в ДНР финансировавшую ВСУ женщину обвинили в госизмене
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жительницу ДНР, обвиняемую в финансировании ВСУ. Об этом пишут «Известия».

Как сообщили в ведомстве, женщина неоднократно переводила деньги на банковские карты, используемые для финансирования ВСУ.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»)», — говорится в сообщении.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а в некоторых случаях — пожизненное лишение свободы в качестве наказания.

До этого РИА Новости сообщало, что сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области по подозрению в государственной измене.

Следствие считает, что мужчина действовал в интересах украинских спецслужб и планировал участвовать в боевых действиях против российских военнослужащих. Мужчина также готовил диверсию на участке Транссибирской магистрали, добавили в ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ сообщили о задержании волгоградца по подозрению в государственной измене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами