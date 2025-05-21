ФСБ сообщила о задержании диверсанта в Амурской области

Сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

По версии следствия, мужчина действовал в интересах украинских спецслужб и планировал участвовать в боевых действиях против российских военнослужащих. Мужчина также готовил диверсию на участке Транссибирской магистрали, добавили в ФСБ.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По данным спецслужбы, ранее он уже привлекался к ответственности за подготовку к диверсии и участие в деятельности террористической организации.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

Накануне в Архангельской области жителя поселка Коноша также заподозрили в государственной измене. По данным ФСБ, в 2023 году мужчина 1983 года рождения по указанию брата, связанного с украинской разведкой, собирал сведения о расположении объектов Минобороны в регионе и передавал их через мобильную связь.

Ранее сотрудники ФСБ сообщили о задержании волгоградца по подозрению в государственной измене.