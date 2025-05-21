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Российские военные сорвали ротацию войск ВСУ в районе Редкодуба в ДНР

Марочко: ВС РФ ударами артиллерии и БПЛА сорвали ротацию ВСУ у Редкодуба в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные сорвали ротацию ВСУ у Редкодуба в ДНР. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ВС РФ использовали артиллерию и БПЛА. ВСУ, предварительно, потеряли до 30 человек личного состава и несколько единиц техники, включая два пикапа.

«После сосредоточенного огня артиллерии и ударных дронов ВС РФ колонна противника была разбита, а личный состав рассеялся по окрестностям», — поделился Марочко.

До этого Марочко сообщал, что севернее и восточнее от города Северска обнаружены небольшие мобильные группы иностранных наемников, которые передвигаются на пикапах вдоль фронта и обстреливают позиции российских военнослужащих.

Также Марочко говорил, что российские силы усилили свои позиции на Краснолиманском направлении, взяв под огневой контроль участок фронта протяженностью около километра. По его информации, в районах Новосергеевки, Новоегоровки, Петровского (Грековки), Редкодуба и Торского российские подразделения продвинулись вперед, улучшив тактическое положение и заняв новые позиции.

Ранее Минобороны РФ показало видео с поднятием российского флага в Торском.

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