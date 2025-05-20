Российские военные расширили зону контроля на Краснолиманском направлении

Российские силы усилили свои позиции на Краснолиманском направлении, взяв под огневой контроль участок фронта протяженностью около километра. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, в районе населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Петровское (Грековка), Редкодуб и Торское российские подразделения продвинулись вперед, улучшив тактическое положение и заняв новые позиции. Благодаря этому, по словам эксперта, удалось расширить контролируемую территорию, включая укрепрайоны и фортификационные объекты украинской стороны.

Глава ДНР Денис Пушилин накануне тоже заявлял, что российские военнослужащие продвинулись на Краснолиманском направлении. По его словам главы, подразделения Вооруженных сил РФ устремились к населенным пунктам, примыкающим к селу Торскому. Последнее уже находится под контролем российских солдат, и это «важно учитывать», подчеркнул Пушилин.

Ранее Минобороны РФ показало видео с поднятием российского флага в Торском.