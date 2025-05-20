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Российские военные расширили зону контроля на Краснолиманском направлении

Марочко: ВС РФ на Краснолиманском направлении взяли под контроль 1 км фронта
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские силы усилили свои позиции на Краснолиманском направлении, взяв под огневой контроль участок фронта протяженностью около километра. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, в районе населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Петровское (Грековка), Редкодуб и Торское российские подразделения продвинулись вперед, улучшив тактическое положение и заняв новые позиции. Благодаря этому, по словам эксперта, удалось расширить контролируемую территорию, включая укрепрайоны и фортификационные объекты украинской стороны.

Глава ДНР Денис Пушилин накануне тоже заявлял, что российские военнослужащие продвинулись на Краснолиманском направлении. По его словам главы, подразделения Вооруженных сил РФ устремились к населенным пунктам, примыкающим к селу Торскому. Последнее уже находится под контролем российских солдат, и это «важно учитывать», подчеркнул Пушилин.

Ранее Минобороны РФ показало видео с поднятием российского флага в Торском.

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