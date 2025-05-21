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CNN: Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам Ирана

CNN: Израиль занимается подготовкой атаки на ядерные объекты Ирана
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Израиль ведет подготовку атаки на ядерные объекты Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правящих кругах США.

«Вероятность израильского удара по иранским ядерным объектам значительно возросла за последние месяцы», — сказал собеседник телеканала.

По словам американских чиновников, такой удар был бы «дерзким разрывом» отношений с президентом США Дональдом Трампом. Атака Израиля также может спровоцировать более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке, подчеркнул CNN.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу. Новый раунд обсуждений был более детальным: Тегеран и Вашингтон затронули темы, по которым их взгляды не совпадают, и им удалось лучше понять позиции друг друга. По информации МИД Омана, стороны говорили о соглашении, предполагающем полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

19 мая замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что переговоры между Ираном и США «ни к чему не приведут», если Вашингтон будет настаивать на нулевом обогащении урана со стороны Тегерана.

Ранее Нетаньяху заверил, что Израиль не допустит появления у Ирана ядерного оружия.

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