Украинский БПЛА ударил по «Газели» под Белгородом

В селе Нежеголь Белгородской области дрон ВСУ атаковал «Газель», написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, водитель автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочные ранения правого предплечья, спины и ног. Его госпитализировали в шебекинскую больницу, а для продолжения лечения перевезут в белгородскую.

Глава области добавил, что «Газель» при детонации беспилотника загорелась.

Накануне вражеский БПЛА атаковал автобус в городе Шебекино. При этом также пострадал водитель транспортного средства. Он получил ранения в области живота и ног, ему потребовалась госпитализация. Бойцы самообороны доставили мужчину в шебекинскую больницу. При налете были повреждены два транспортных средства.

А за день до этого дрон ВСУ нанес удар по автомобилю, двигавшемуся по дороге Казинка — Борки в Валуйском муниципальном округе Белгородской области. Как рассказал Гладков, пострадал один мирный житель.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.