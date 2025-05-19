Украинский дрон нанес удар по автобусу в Белгородской области

Гладков: в Шебекино при атаке беспилотника ВСУ на автобус пострадал водитель

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автобус в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал водитель транспортного средства. Он получил ранения в области живота и ног, ему потребовалась госпитализация.

«Бойцы самообороны доставляют [мужчину] в Шебекинскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»)», — уточнил глава российского субъекта.

Он добавил, что всего в результате атаки были повреждены два транспортных средства.

18 мая дрон ВСУ нанес удар по автомобилю, двигавшемуся по дороге Казинка — Борки в Валуйском муниципальном округе Белгородской области. Как рассказал Гладков, на этом фоне пострадал один мирный житель. Мужчину доставили в больницу со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног. Само транспортное средство также получило повреждения.

Утром в тот же день губернатор Белгородской области заявил, что украинские военные в течение суток выпустили более 40 БПЛА по приграничному региону. В результате повреждения получили сельскохозяйственное предприятие, линия электропередачи, складские помещения и ряд иных объектов.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области.