Арестович прекратил собирать средства на оружие для ВСУ

Бывший советник Зеленского Арестович отказался от сборов на оружие для ВСУ

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович отказался от сборов средств на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Арестовича, он продолжит собирать средства на небоевые цели, например на воду, медицину и средства эвакуации. Экс-советник добавил, что планирует передавать средства украинским военным в том случае, если это «спасет жизни».

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на данный момент не намерена выделять новые пакеты помощи Украине в дополнение к существующим поставкам в рамках принятых ранее программ.

Накануне сообщалось, что в Брюсселе одобрили пакет помощи Украине в 2025 году на €1 млрд.

Большую часть суммы — €645 млн — выделят бельгийские компании. Министр обороны Бельгии Тео Франкен уточнил Киев также получит свыше 16 тыс. единиц оружия и пистолетов, 20 модернизированных систем ПВО Cerber и боевой танк Leopard с новой орудийной башней для испытаний.

Ранее сообщалось, что Бельгия собирается ежегодно выделять Украине финансовую помощь.