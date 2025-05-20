Арестович прекратил собирать средства на оружие для ВСУ

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович отказался от сборов средств на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Арестовича, он продолжит собирать средства на небоевые цели, например на воду, медицину и средства эвакуации. Экс-советник добавил, что планирует передавать средства украинским военным в том случае, если это «спасет жизни».
До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на данный момент не намерена выделять новые пакеты помощи Украине в дополнение к существующим поставкам в рамках принятых ранее программ.
Накануне сообщалось, что в Брюсселе одобрили пакет помощи Украине в 2025 году на €1 млрд.
Большую часть суммы — €645 млн — выделят бельгийские компании. Министр обороны Бельгии Тео Франкен уточнил Киев также получит свыше 16 тыс. единиц оружия и пистолетов, 20 модернизированных систем ПВО Cerber и боевой танк Leopard с новой орудийной башней для испытаний.
Ранее сообщалось, что Бельгия собирается ежегодно выделять Украине финансовую помощь.