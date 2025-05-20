НАТО разместит центр воздушных операций на севере Норвегии

Североатлантический альянс (НАТО) создаст в заполярном норвежском городе Буде новый центр управления воздушными операциями альянса (CAOC) для усиления взаимодействия союзников на Крайнем Севере. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны Норвегии.

Центр будет отвечать за воздушное наблюдение и проведение военных воздушных операций альянса на севере Европы.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил в интервью телеканалу TV2 о желании страны, чтобы НАТО закрепилось на Севере. Политик отметил, что самые важные стратегические интересы Норвегии находятся на Крайнем Севере.

13 мая бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что альянсу необходимо играть более серьезную роль в Арктике ради сдерживания России.

В конце марта президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике. Он отметил, что северный вектор развития является историческим суверенным выбором страны. Глава государства отметил, что задачи РФ в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века. По его словам, Россия обеспечит комплексное развитие региона, а также задаст задел для будущих поколений россиян.

Ранее в Норвегии заявили об активной слежке РФ за кораблями НАТО в Баренцевом море.