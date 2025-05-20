Чехия согласилась помочь Украине в подготовке пилотов F-16

Шмыгаль: Киев и Прага договорились о сотрудничестве в подготовке пилотов на F-16

Киев и Прага договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиалой, который транслировался на YouTube-канале украинского кабмина.

«Договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов самолетов F-16», — заявил Шмыгаль.

Он также рассказал, что Украина и Чехия планируют начать работу по укреплению интеграции оборонных индустрий двух стран. Других подробностей политик не привел.

До этого заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) один за другим теряют истребители F-16, которые получили от США и Европы, из-за недостаточного опыта пилотов и недоработок технического персонала на земле.

По мнению генерал-майора, украинские пилоты имеют большой опыт учебно-тренировочных полетов, но у них нет достаточной практики в реальных условиях. Попов подчеркнул, что командование ВСУ это игнорирует и массово отправляет истребители в бои, из-за чего они терпят крушение.

Военный добавил, что у F-16 не очень удобная система управления. Это, по его словам, может быть незаметно во время учебного полета, но в критической ситуации пилот попросту может растеряться.

Ранее были названы три версии крушения истребителя F-16 на Украине.