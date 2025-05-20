На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чехия согласилась помочь Украине в подготовке пилотов F-16

Шмыгаль: Киев и Прага договорились о сотрудничестве в подготовке пилотов на F-16
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Киев и Прага договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиалой, который транслировался на YouTube-канале украинского кабмина.

«Договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов самолетов F-16», — заявил Шмыгаль.

Он также рассказал, что Украина и Чехия планируют начать работу по укреплению интеграции оборонных индустрий двух стран. Других подробностей политик не привел.

До этого заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) один за другим теряют истребители F-16, которые получили от США и Европы, из-за недостаточного опыта пилотов и недоработок технического персонала на земле.

По мнению генерал-майора, украинские пилоты имеют большой опыт учебно-тренировочных полетов, но у них нет достаточной практики в реальных условиях. Попов подчеркнул, что командование ВСУ это игнорирует и массово отправляет истребители в бои, из-за чего они терпят крушение.

Военный добавил, что у F-16 не очень удобная система управления. Это, по его словам, может быть незаметно во время учебного полета, но в критической ситуации пилот попросту может растеряться.

Ранее были названы три версии крушения истребителя F-16 на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами