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Эксперт объяснил рост потерь ВСУ истребителей F-16

Военэксперт Попов: ВСУ теряют истребители F-16 из-за недостаточного опыта пилотов
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Efrem Lukatsky/AP

Вооруженные силы Украины продолжают терять истребители F-16, переданные Европой, из-за недостаточного опыта пилотов и недоработок технического персонала на земле. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов.

«Украинские пилоты получили большой опыт учебно-тренировочных полетов, но не наработали достаточную практику в реальных условиях. Последнее обстоятельство, судя по всему, в некоторой степени игнорируется командованием воздушных сил Украины. Они стали более массово отправлять истребители в бои, отсюда и большее количество крушений», — считает Попов.

Он добавил, что у F-16 не очень удобная архитектура систем управления. По его словам, это может быть незаметно во время учебного полета, но в критической ситуации пилот может попросту растеряться.

16 мая стало известно, что ВСУ потеряли очередной американский истребитель F-16. По информации Военно-воздушных сил Украины, в небе произошла «нештатная ситуация», но летчику удалось катапультироваться. Какие странности есть в официальных сообщениях украинских военных и что на самом деле могло произойти с «Боевым соколом» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Европейская страна анонсировала обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16.

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